Quagliarella è sempre lui, nuovo record in caso di gol all’Empoli

Fabio Quagliarella a caccia di nuovi record: in caso di gol all’Empoli andrebbe a segno in sette partite consecutive

L’inossidabile attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella, non si ferma più e va a caccia di altri nuovi record. Oggi il bomber campano può andare a caccia dell’ennesimo risultato individuale da applausi e vuole superare un record che dura ormai dal 1963-1964. Fabio Quagliarella ha segnato nelle ultime sei gare consecutive giocate quest’anno, dalla decima alla sedicesima giornata esclusa la gara con la Roma dell’Olimpico in cui non era sceso in campo. Qualora oggi dovesse trovare una nuova rete nella sfida che la Sampdoria giocherà contro l’Empoli, supererebbe il proprio record e quello di Paolo Barison, che nella stagione 1963-64 andò pure lui in gol per sei gare di fila.

Il centravanti della Sampdoria, che in passato ha vestito anche le maglie di Napoli e Juventus, sta vivendo una vera e proprio seconda giovinezza in quel di Genova. Un rendimento in crescendo sublimato anche dall’arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina doriana, che gli ha permesso di passare dai 12 gol realizzati nel 2016/2017 ai nove gol attuali di metà stagione. E quest’oggi sfiderà il centravanti dell’Empoli, Ciccio Caputo, anch’egli protagonista di un’ottima stagione dall’alto dei suoi otto centri in Serie A, smentendo così la sua nomea da ‘Bomber di Serie B’.