Quagliarella-Zapata, scambio di complimenti sui social – FOTO

View this post on Instagram

Una sfida bella come questa non poteva finire in modo migliore. ⠀ Fabio Quagliarella e Duvan Zapata. Due eroi che ci hanno fatto sognare per tutto l’anno e che ci hanno trascinato al Fantacalcio. ⠀ Questi sono due campioni, dentro e fuori dal campo. ⠀ 49 goal. 23 per quella pantera di Duvan. 26 per il re, Fabio Quagliarella. Capocannoniere a 36 anni. ⠀ Un applauso infinito per un duello bellissimo 👏🏻