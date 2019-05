L’Ajax si gioca contro il Tottenham la possibilità di accedere alla finale dopo 23 anni. Ecco quante Champions League ha vinto

Dopo aver eliminato nel suo cammino nella fase a eliminazione diretta due corazzate come Real Madrid e Juventus, l’Ajax di Ten Hag si gioca la conquista della finale di Champions League contro il Tottemham di Pochettino alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Quante Champions League ha vinto l’Ajax? Per i lancieri si tratterebbe della 7ª finale della loro storia, che li ha visti vincitori per ben 4 volte.

La prima finale di Coppa dei Campioni giocata dall’Ajax è datata 28 maggio 1969 e se la ricordano bene i tifosi del Milan, che allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid si imposero 4-0 sulla giovane squadra di Rinus Michels. I Lancieri hanno poi monopolizzato il torneo negli anni successivi, con 3 vittorie di fila dal 1970 al 1973 (2-0 al Panathinaikos, 2-0 all’Inter e 1-0 alla Juventus). Finito il periodo d’oro, per ritrovare i biancorossi in finale del torneo, ormai denominato Champions League, bisogna fare un balzo di ben 22 anni.

È il 24 maggio del 1995 quando l’Ajax guidato in panchina da Louis Van Gaal si prende la sua rivincita storia personale sul Milan, battendo 1-0 all’Ernst Happel Stadion di Vienna i milanesi condotti da Fabio Capello. È stato quello il quarto e ultimo trionfo degli olandesi in Coppa dei Campioni/Champions League.

L’Ajax arrivò infatti anche alla finale dell’anno seguente, giocatasi il 22 maggio 1996 allo Stadio Olimpico di Roma, ma in quell’occasione fu la Juventus di Marcello Lippi a imporsi 4-2 ai calci di rigore dopo che i tempi supplementari si chiusero sull’1-1. Nel caso in cui dunque la squadra di Ten Hag eliminasse il Tottenham, disputerebbe la settimana finale di Champions League con la possibilità di conquistare poi al Wanda Metropolitano di Madrid contro il Liverpool di Klopp il suo quinto trofeo.

