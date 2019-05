Il Tottenham di Mauricio Pochettino si gioca contro l’Ajax la possibilità di qualificarsi alla prima finale di Champions League della sua storia

La semifinale conquistata eliminando ai quarti il Manchester City di Pep Guardiola già rappresenta per il Tottenham il miglior risultato in Champions League della sua storia. Quante Champions League ha vinto il Tottenham? Se gli Spurs di Pochettino riuscissero a ribaltare la sconfitta per 1-0 maturata a Londra e si qualificassero per la finalissima del Wanda Metropolitano vincendo ad Amsterdam, migliorerebbero ulteriormente il loro percorso.

Fondato nel 1882, il Tottenham, pur non avendo mai vinto la Coppa dei Campioni/Champions League, nella sua bacheca vanta però altri due titoli europei. Gli Spurs si imposero infatti in Coppa UEFA nella stagione 1971-72, quando superarono nel derby inglese il Wolverhampton (2-1 e 1-1), mentre 9 anni prima, nel 1962-63, conquistarono la Coppa delle Coppe superando con un netto 5-1 l’Atletico Madrid nella finale secca.

