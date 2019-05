Quanto vale qualificarsi alla Champions? Gli introiti di Inter e Atalanta 

Inter e Atalanta sono attualmente al terzo e al quarto posto: ecco quanto prenderebbero in caso di qualificazione alla Champions

La corsa Champions è quest’anno esaltante. Dalla Lazio fino all’Inter, ben 6 squadre sperano di ottenere il pass per soli due posti. Attualmente però sono Inter e Atalanta ad esser messe meglio in classifica. Le due squadre sono rispettivamente collocate al terzo e al quarto posto in Serie A. Se dovesse dunque finire oggi il campionato, le due nerazzurre parteciperebbero alla prossima edizione di Champions League.

Ma quanti soldi porterebbe la partecipazione alla massima competizione europea per le due squadre? I premi derivanti dalla qualificazione dipendono molto dal coefficiente UEFA e dal ranking. Una seconda stagione in Champions, consentirebbe all’Inter di perpetuare il progetto di crescita e di restare in linea col fair play finanziario. Per i nerazzurri garantirebbe quindi quasi 50 milioni. Dall’altra parte, l’Atalanta percepirebbe una quota pari a 30 milioni di euro. Un bel colpo per Percassi che dovrà cercare di usare questi soldi per rinforzare la rosa già competitiva.