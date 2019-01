Rabiot-Barcellona è fatta: Juve beffata

Trovato l’accordo tra il Barcellona e il Paris Saint German per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese guadagnerà 10 milioni a stagione

La notizia era già nell’aria e mancavano solo da sistemare alcuni cavilli burocatrici. Adrien Rabiot – in scadenza il prossimo 30 giugno con il PSG – vestirà dalla prossima stagione maglia del Barcellona. Le parti hanno infatti trovato l’accordo: il centrocampista francese guadagnerà 10 milioni di euro netti all’anno, più 10 da incassare al momento della firma. La Juve, che per tanti mesi ha seguito il talentino francese, rimane con l’amaro in bocca anche se si potrà consolare con l’acquisto di Aaron Ramsey, ormai prossimo a vestire la maglia bianconera.