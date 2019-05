Adrien Rabiot, centrocampista del Psg, è in scadenza di contratto. Non solo Juve: anche l’Inter è sulle tracce del francese

C’è anche l’Inter sulle tracce di Adrien Rabiot. Il centrocampista del Psg, classe ’95, ha le valigie in mano e il biglietto aereo pronto, deve solo scegliere la sua prossima destinazione. Il mediano del Psg è in uscita ed è in rotta con il suo attuale club. Secondo As, il calciatore sembrava avere un accordo con il Barcellona ma le continue richieste della mamma-agente Veronique, hanno fatto infuriare i catalani che ora sembrano essere usciti di scena. Si è parlato di un interesse del Real Madrid ma i Blancos sembrano avere altre priorità al momento (Pogba, Eriksen e Ndombelè).

Attenzione dunque ai club italiani. La Juve, club che in passato fu vicinissimo a portare in Italia il giocatore, prima del rinnovo con il Paris, avrebbe effettuato un nuovo sondaggio. Rabiot sarà libero a parametro zero dal 1° luglio e nelle ultime settimane si sarebbe inserita anche l’Inter di Beppe Marotta, suo grande estimatore. Il club bianconero già da tempo parla con la madre Veronique ma ora dovrà fare i conti anche con l’Inter. Nuovo duello tra Beppe Marotta e Fabio Paratici. L’Inter, dopo Godin, tenta un nuovo colpo a zero.