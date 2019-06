Rabiot Juve: come Sarri può impiegare il francese

Come giocherebbe Adrien Rabiot nella Juve di Sarri. Analisi delle caratteristiche del centrocampista francese

Uno dei rinforzi per il centrocampo della Juve può essere Rabiot. Il francese ha dimostrato di saper giocare tanto in una mediana 2 quanto come interno in un centrocampo a 3. Per quanto abbastanza dinamico, si tratta di un calciatore che gioca prevalentemente sul corto, un facilitatore della manovra. Si inserisce poco in avanti, infatti non ha mai realizzato tanti gol e assist. Rende più fluida la manovra in mezzo.

Nel caso arrivasse, l’assetto più probabile sembra lui mezzala vicino a Pjanic e sull’altro lato un interno con caratteristiche più verticali (Ramsey su tutti).