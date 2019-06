Rabiot Juve, la madre apre ai bianconeri: «Finché non è fatta…»

La madre nonché agente di Adrien Rabiot ha smentito ogni tipo di offerta da parte del Psg: il calciatore è così più vicino alla Juve

Ai microfoni di RTL, la madre agente di Adrien Rabiot, Veronique, ha negato ogni tipo di offerta da parte del Psg e ha risposto alle domande relative all’interessamento della Juve. Ecco le sue parole: «Juve? Lo sapete, nel calcio siamo molto superstiziosi. Meglio dire il meno possibile finché non è fatta»

«Psg? Voglio fare una smentita. Leggo che Adrien non si è presentato a un appuntamento con Leonardo o che abbia rifiutato un’offerta per il rinnovo. E’ tutto falso, non c’è stata alcuna discussione tra me e Leonardo. L’ho sentito soltanto una volta al telefono da quando è tornato e ci siamo salutati. Non c’era un’offerta prima e non ce ne saranno».