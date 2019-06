Rabiot Juve: quale sarebbe il senso tattico del francese

Uno degli obiettivi della Juve per rinforzare il centrocampo è Adrien Rabiot. Scopriamo cos’è che darebbe il francese alla mediana bianconera

Ogni estate torna prepotentemente di moda il nome di Adrien Rabiot in ottica Juve. Il francese è essenzialmente un centrocampista di palleggio, piuttosto orizzontale e conservativo. Non ha numeri elevati in rifinitura e nella creazione di occasioni, ma effettua parecchi passaggi totali ogni 90′.

Non aumenterebbe forse la vena creativa dei bianconeri nella trequarti rivale, ma consentirebbe di costruire una squadra più dominante col pallone. Inoltre, può incidere tanto da mezzala quanto in una mediana a due.