Rabiot-Juve: i tifosi bianconeri possono lustrarsi gli occhi – VIDEO

Rabiot Juve: i tifosi bianconeri possono lustrarsi gli occhi. Ecco le giocate più spettacolari del centrocampista del PSG

Adrien Rabiot è sempre più vicino alla Juventus. Il centrocampista francese classe ’95 del PSG, col contratto in scadenza al 1 luglio, sembrerebbe ormai a un passo dal vestire bianconero. Dopo Aaron Ramsey si tratterebbe del secondo parametro zero estivo per il centrocampo della Vecchia Signora.

Ma che giocatore è Rabiot? Ecco alcune delle sue giocate più belle: i tifosi della Juventus sicuramente giù abituati molto bene, posso stare tranquilli.