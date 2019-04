Nasce Radio Bianconera, una nuova emittente dedicata interamente al mondo della Juventus. Ecco palinsesto, conduttori e come ascoltarla

Grande novità per tutti i tifosi della Juventus: è nata Radio BiancoNera, l’emittente interamente dedicata alla Vecchia Signora. Sarà Antonio Paolino, giornalista e tifoso della Juventus, direttore di juventusnews24.com, ex Sport Mediaset, a prendere in mano le redini della nuova nata grazie alla joint venture tra Triboo, attivo nel settore dell’e-commerce e dell’advertising digitale, quotato sul mercato MTA, e TC&C, proprietaria del network di siti Tuttomercatoweb.

Triboo, attraverso la sua Triboo Audio, si occuperà della raccolta pubblicitaria. Una splendida iniziativa per i tifosi della Juventus che potranno ascoltare ovunque, in ogni lago, in ogni luogo, le voci dei conduttori rimanendo così sempre aggiornati sul mondo Juventus. Il palinsesto di Radio BiancoNera sarà interamente in…bianconero! Tanti i personaggi di spicco del giornalismo, dello sport e dello spettacolo (ma non solo) che vi prenderanno parte. L’obiettivo del progetto è quello di diventare un punto di riferimento per i tifosi e gli appassionati della Juventus in Italia e nel mondo.

Antonio Paolino, giornalista e direttore di Radio BiancoNera, ha parlato così della nuova avventura: «Sono onorato di essere stato prescelto per dirigere radio Bianconera. Non ho mai nascosto la mia fede calcistica, argomento che tratterò con la doverosa e consueta sportività. Il Bianco e il Nero, appunto: due colori antagonisti, netti, decisi. Due poli opposti, attorno ai quali ruota anche metaforicamente la vita. E così saranno anche le nostre discussioni, bianche e nere, ma sempre all’insegna dell’adagio ‘tifare a favore e mai contro’».

Radio BiancoNera: come ascoltarla

Radio Bianconera può essere ascoltata in tutte le salse: app, web e anche in auto. La nuova radio dedicata alla Juventus infatti è fruibile ovunque, grazie a un collegamento internet.

APP – Disponibile l’app ufficiale di Radio Bianconera per smartphone e/o tablet. Disponibile per APP Store , Google Play e con la versione mobile del sito www.radiobianconera.com. SITO WEB – Diretta video sul sito ufficiale della radio, ovvero www.radiobianconera.com. AUTO – Ogni appassionato potrà ascoltare Radio BiancoNera anche nella propria auto: basta un collegamento internet, in alternativa basta avere un collegamento bluetooth o la presa aux a disposizione in auto o nell’autoradio.

Radio Bianconera: palinsesto e programmi

LUNEDI’

8.30/9.00 RITRATTI IN BIANCONERO

10.05/12.00 COSE DI CALCIO

12.00/13.05 SOCIAL CLUB

13.05/15.00 BORDOCAMPO

15.05/17.00 TERZO TEMPO

17.05/19.00 AVANTI MADAMA

19.05/19.30 TMW NEWS

MARTEDI’

8.30/9.00 DETTO TRA NOI

10.05/12.00 COSE DI CALCIO

12.00/13.05 SOCIAL CLUB

13.05/15.00 BORDOCAMPO

15.05/17.00 TERZO TEMPO

17.05/19.00 AVANTI MADAMA

19.05/19.30 TMW NEWS

MERCOLEDI’

10.05/12.00 COSE DI CALCIO

12.00/13.05 SOCIAL CLUB

13.05/15.00 BORDOCAMPO

15.05/17.00 TERZO TEMPO

17.05/19.00 AVANTI MADAMA

19.05/19.30 TMW NEWS

GIOVEDI’

10.05/12.00 COSE DI CALCIO

12.00/13.05 SOCIAL CLUB

13.05/15.00 BORDOCAMPO

15.05/17.00 TERZO TEMPO

17.05/19.00 AVANTI MADAMA

19.05/19.30 TMW NEWS

VENERDI’

08.30/9.00 IL BIANCO E IL NERO

10.05/12.00 COSE DI CALCIO

12.00/13.05 SOCIAL CLUB

13.05/15.00 BORDOCAMPO

15.05/17.00 TERZO TEMPO

17.05/19.00 AVANTI MADAMA

19.05/19.30 TMW NEWS



SABATO e DOMENICA

13.05/15.00 TUTTA LA JUVE CHE VUOI

Radio Bianconera: conduttori