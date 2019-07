Radu: «Inter, grazie per la fiducia. Ecco perchè sono rimasto al Genoa»

Radu, giovane portiere rumeno in forza all’Inter, si prepara ad una nuova grande stagione in prestito al Genoa: ecco le sue parole

Ionut Radu è pronto per un altro anno al Genoa: il portiere dell’Inter resterà in prestito nel club rossoblù per migliorare ancora dopo una stagione molto convincente. Ecco le sue parole a Sky Sport.

GENOA – «Devo tutto al Genoa che mi ha fatto vivere il sogno che avevo. La nuova squadra? Ho visto una grande gruppo, quest’anno c’è da divertirci. Sono voluto rimanere perché lì posso crescere tantissimo, c’è un grande preparatore e posso arrivare ad alti livelli».

INTER – «Li ringrazio per la fiducia, ma ora non sto pensando ai nerazzurri: solo al Genoa, perché facendo bene qui posso migliorare».

ANDREAZZOLI – «Ancora non l’ho sentito, ma non vedo l’ora di incontrarlo perché è un grande allenatore».