Rafael, chiesta la risoluzione del contratto alla Sampdoria: il motivo

Rafael ha chiesto la risoluzione del contratto alla Sampdoria. Il portiere vuole accasarsi in un altro club: la situazione

Il Reading, squadra inglese di Championship, ha messo gli occhi su Rafael, il portiere della Sampdoria che ha trovato pochissimo spazio in questa stagione (due sole presenze in campionato).

L’estremo difensore è intenzionato ad accettare l’offerta inglese, ma prima deve risolvere il contratto con il club blucerchiato. Come spiega Gianluca Di Marzio, il giocatore brasiliano ha chiesto la risoluzione per svincolarsi e volare in Inghilterra.