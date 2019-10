Raiola difende Luca Pellegrini: «Ha provocato gli ex compagni? Fake news»

Mino Raiola prende le difese del suo assistito Luca Pellegrini, accusato di aver provocato gli ex compagni al termine di Roma-Cagliari

Mino Raiola getta acqua sul fuoco e spegne le polemiche che ruotano intorno al suo assistito Luca Pellegrini. Nel post-partita Pellegrini si sarebbe reso protagonista di alcune provocazioni nei confronti di Dzeko e compagni, con Kolarov che non avrebbe per nulla preso bene tali esternazioni arrivando a uno scontro verbale.

A prendere le difese del classe 1999 ci ha pensato il suo agente Mino Raiola con un tweet emblematico: «Qualcuno scrive che Luca Pellegrini avrebbe provocato i suoi ex compagni nel post gara di Roma-Cagliari. This is fake news!».