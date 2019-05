L’Inter avrebbe in pugno Ivan Rakitic. Il centrocampista del Barcellona è pronto a lasciare il club blaugrana a fine stagione

Sarà Ivan Rakitic il grande colpo per il centrocampo dell’Inter? I nerazzurri cercano un rinforzo ad effetto, un rinforzo di qualità per il centrocampo e hanno puntato il mirino su Ivan Rakitic. Il centrocampista del Barcellona è in uscita e secondo il Mundo Deportivo, l’Inter e il Barça hanno già avviato le trattative per il croato: mancherebbe soltanto l’ok finale per il trasferimento del centrocampista croato a Milano.

L’Inter sarebbe pronta a investire 50 milioni di euro per acquistare l’esperto centrocampista del Barcellona. Un colpo importante che porterebbe all’Inter qualità, esperienza internazionale, mentalità vincente ed entusiasmo. Per definire l’accordo bisognerà attendere il termine della stagione, che vede il Barça in attesa di giocare la finale di Coppa del Re contro il Valencia. Il giocatore sembra aver dato l’ok al trasferimento. L’Inter è pronta a ripartire da un centrocampo tutto croato.