Ramsey Juve: come giocherà con il gallese con Sarri?

Aaron Ramsey è un innesto di qualità per la Juventus. Sarri lo potrebbe usare in tanti modi diversi

Ramsey, primo colpo della Juve 2019-2020, è stato definito da Paratici come una mezzala creativa, che porterebbe doti che nessun altro giocatore della Juve possiede.

Il gallese è molto bravo a giostrare tra le linee, con spiccate doti nell’inserimento e in fase di rifinitura. Storicamente, Sarri ha sempre esaltato profili di questo tipo, bravi a giocare in spazi interni. Potrebbe benissimo impiegarlo come mezzo sinistro. Inoltre, terrebbe viva l’ipotesi trequartista, con Ramsey che potrebbe anche giocare dietro le punte.