La Juventus è pronta ad accogliere Aaron Ramsey. Curiosa statistica: l’Arsenal non ha mai perso nelle ultime 27 partite in cui il gallese è andato a segno

Altro che maledizione! La Juventus ha ingaggiato Aaron Ramsey, prolifico centrocampista gallese dell’Arsenal. Il calciatore lascerà i Gunners a parametro zero e approderà a Torino al termine della stagione. Aaron ha già iniziato a studiare l’italiano e si prepara a vivere 4 anni intensi in bianconero (ha firmato un quadriennale da 7 milioni di euro a stagione). Il centrocampista è andato a segno ieri nel match tra Arsenal e Newcastle, battendo Dubravka, portiere dei Magpies, obiettivo di mercato della Juventus. Quarto gol per il gallese in campionato quest’anno, un gol che vale il terzo posto in classifica per i Gunners di Emery, in piena lotta per un posto in Champions League.

Dalla Premier arriva una statistica interessante per la Juventus: quando segna Ramsey, l’Arsenal non perde mai! E’ accaduto nelle ultime 27 occasioni in cui il centrocampista gallese ha mandato il pallone in porta. Un dettaglio non da poco per il prolifico calciatore, centrocampista dotato di grande tecnica e di ottimi tempi di inserimento. Aaron amuleto dell’Arsenal, forse a Londra lo rimpiangeranno particolarmente. Intanto la Juve è pronta ad accoglierlo a braccia aperte.