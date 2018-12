Ramsey, Marotta lo prenota per l’Inter. Ma Spalletti…

Ramsey, non solo Milan e Juventus. C’è l’Inter, Marotta lo prenota per giugno a parametro zero. Ma Spalletti ne ha bisogno adesso

L’Inter si iscrive ufficialmente alla corsa per Aaron Ramsey dell’Arsenal. Il centrocampista gallese dei Gunners ha il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno 2019. Da diversi mesi sulle sue tracce si muovono Juventus e Milan, pronte ad accaparrarsi un calciatori di qualità a parametro zero. Ma da oggi Milan e Juve dovranno fare i conti con l’Inter di Giuseppe Marotta. Secondo quanto riportato quest’oggi da La Repubblica, l’obiettivo di mercato dell’Inter è proprio Ramsey.

Da un lato i nerazzurri lo vorrebbero gratis dalla prossima stagione, ma c’è un’altra possibilità. Due giorni fa si è tenuto un incontro tra la società e l’entourage del calciatore, che chiede un ingaggio tra i 6 e i 7 milioni di euro a stagione più una ricca commissione. Ci sarebbe già, insomma, una sorta di accordo verbale per il mese di giugno con l’Inter, tuttavia Marotta cercherà di accontentare il tecnico Spalletti che ha bisogno del rinforzo di centrocampo già a gennaio. Prossime settimane decisive, si attende il blitz dell’Inter ma anche le altre big europee non molleranno certo così facilmente la presa.