Ranieri: «C’è grande rammarico, domenica la festa di De Rossi»

Il tecnico della Roma parla dopo il deludente pareggio maturato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Le parole di Claudio Ranieri

Intervistato da Sky Sport, Claudio Ranieri ha così dipinto il deludente pareggio con il Sassuolo che allontana sensibilmente la Roma dalla zona Champions: «Ci abbiamo provato fino al triplice fischio, abbiamo creato almeno quattro o cinque occasioni nitide e ci è mancato un pizzico di fortuna. Forse dovevamo essere più cinici, ma ai miei non sento di rimproverare nulla. Hanno lottato, hanno chiuso la partita in crescendo e nella ripresa mi sono piaciuti molto. C’è rammarico per i tre punti, non ci siamo riusciti per poco e in questa stagione è capitato spesso. È andata così».

Poi, su Daniele De Rossi: «Non ho mai pensato di farlo entrare, lo voglio pronto per domenica e mi aspetto che contro il Parma sia la sua festa. Merita una grande festa, mi piacerebbe che ci concentrassimo sul suo addio, poi i tifosi sono liberi di pensare e fare quello che vogliono. Daniele merita solo il meglio. Quanto alla squadra, ci rimbocchiamo le maniche e continuiamo a lavorare finché non sarà finita la stagione. Ripeto, oggi nel finale ce l’abbiamo messa tutta, non era semplice pressarli dal 1’ e abbiamo suddiviso le forze com’è logico che fosse. Ho provato a mettere più potenziale tecnico nel finale, con la Juve aveva funzionato invece oggi è mancato solo il gol».