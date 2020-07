Ranieri: «Punti pesanti, ma una rondine non fa primavera» – VIDEO

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa dopo l’importante vittoria della Sampdoria contro il Lecce

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa dopo l’importante vittoria della Sampdoria contro il Lecce grazie alla doppietta di Ramirez. Le parole del tecnico blucerchiato.

«Tre punti per farci svoltare? Non credo. Il proverbio dice che una rondine non fa primavera… Adesso arriva la Spal, un’altra squadra che sta giocando bene a calcio, una squadra che stava vincendo 2-0 contro il Milan prima che i rossoneri pareggiassero al 94′, per cui ci sarà da soffrire. Lo sappiamo, ogni partita sarà difficilissima e noi dovremo essere sempre concentrati, con magari quel pizzico di fortuna che non abbiamo avuto col Bologna e che invece stasera è stata dalla nostra parte».