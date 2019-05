Ranieri e il consiglio alla Roma del futuro: «Giocate per questo». Il messaggio del tecnico alla squadra per il prossimo anno

La Roma del futuro da dove passa? Non necessariamente dalla Champions League secondo Claudio Ranieri anche se: «La squadra si è ripresa, ha fatto rivedere di essere squadra e di essere compatta per un obiettivo. Non ci riuscirà? Pazienza, faremo i complimenti ai nostri avversari».

Deve essere un altro il punto fermo della prossima stagione, anche se il tecnico non ci sarà: «Fino in fondo noi dobbiamo dare il massimo perché siamo professionisti e giochiamo per il divertimento e per il gusto di giocare, nessuno ce lo impone. Si gioca con la passione, per il divertimento, non per i soldi. I giocatori giochino per questo».