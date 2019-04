Le parole di Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato della sfida con la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha commentato così il pareggio della sua squadra contro la Fiorentina: «In questo momento in cui non va bene nulla è già qualcosa questo pareggio. La difesa è stata brava a non dare profondità. Direi che è andata meglio perché l’ultima volta ne abbiamo presi 7. Peccato per il gol su calcio piazzato ma la squadra mi è piaciuta per orgoglio e reazione. Non è facile stare nei nostri panni e rimontare la gara, credo che i ragazzi siano stati bravi. Zaniolo in marcatura su Pezzella? Non è questione di Zaniolo, dovevamo essere lì in 3 per schermarli e purtroppo c’è stato solo Nicolò e non ha potuto far nulla. Bene Zaniolo e Kluivert, buono anche questo Kluivert che mi sembra interessante».

Prosegue Ranieri: «Ruolo di Zaniolo? E’ trequartista ma ancora deve migliorare perché va sempre ricevere palla spalle alla porta e invece va benissimo quando riesce a prendere palla in movimento, lì è devastante. In questo momento dobbiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto, abbiamo giocato con determinazione. Chiedevo di dare una dimostrazione a noi stessi e di far vedere ai tifosi che possono contare su di noi. Credo ancora nella qualificazione all’Europa. Tanti infortuni? Stiamo lavorando stando attenti a tutto, anche perché giocando ogni 2-3 giorni puoi fare solo recupero. Anche Perotti si è fatto male dietro al bicipite, domani andremo a vedere. E’ incredibile: ne recupero 2 e ne perdo 2 ma non dobbiamo mollare. Schick? E’ un grande giocatore ma deve vincere quella timidezza perché ha colpi da grande giocatore ma bisogna dimostrarlo in campo. Credo tanto in lui. Pastore? Sta recuperando da un infortunio, non è ancora pronto. Può darci una mano a patto che entri con la cattiveria dimostrata dai suoi compagni».