Ranieri Sampdoria, accordo più vicino. Oggi nuovo incontro

Ranieri Sampdoria, l’allenatore più vicino ai blucerchiati. Colmata la differenza tra tecnico e società: oggi nuovo incontro per chiudere

Sembra essere Claudio Ranieri il prossimo allenatore della Sampdoria. La dirigenza blucerchiata ha stretto il campo al tecnico che ha allenato la Roma fino a maggio e oggi potrebbe esserci la chiusura definitiva.

È quanto fa sapere Gianluca Di Marzio, che informa come la distanza tra il mister e la società si sia assottigliata. Nella giornata di oggi in programma un nuovo incontro per definire gli accordi.