Ranieri, settimana decisiva per il rinnovo: vicino l’accordo con Ferrero

Sampdoria, settimana decisiva per il rinnovo di contratto di Claudio Ranieri. La volontà delle parti è trovare un accordo: nuovi sviluppi all’orizzonte

La volontà di Massimo Ferrero e Claudio Ranieri è continuare insieme per un altro anno. A quanto riporta il Secolo XIX, dopo settimane di mezze frasi dette a distanza, tra il tecnico e il presidente della Sampdoria sarebbe tornata la pace. Sabato sera, tra le mura del Mapei Stadium, c’era anche l’agente di Ranieri che però non si è fermato a discutere con il numero uno blucerchiato del rinnovo dato che è in programma per questa settimana.

Sono sostanzialmente due le questioni da risolvere. L’aspetto economico dove ballano circa 500 mila euro di differenza tra domanda e offerta: Ranieri parte dalla conferma del suo contratto in essere, Ferrero chiede uno sconto. Va trovato un punto di intesa, ma la distanza non è insormontabile. In seconda battuta il programma e gli obiettivi per il prossimo campionato che dovranno essere condivisi: Ranieri con le ultime dichiarazioni si sarebbe detto disponibile a qualsiasi programma (elmetto per la salvezza, cappellino per un campionato tranquillo).