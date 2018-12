Il disastro delle italiane in Champions provoca un bilancio negativo nel ranking Uefa: l’Inghilterra stacca l’Italia, mentre la Germania si avvicina

L’ultima di giornata dei gironi di Champions League 2018/19 rimarrà nella storia come una delle più negative di sempre. Infatti nessuna delle 4 italiane impegnate nella massima competizione internazionale non riesce a portare a casa i 3 punti. L’Inter è l’unica che addirittura riesce a guadagnare un punto contro il Psv. Dall’altra parte, il Napoli ha perso a Liverpool per 1-0, la Juventus ha perso contro lo Young Boys Berna per 2-1, e infine la Roma ha perso per 2-1 contro il Viktoria Plzen. Una vera e propria caporetto che si ripercuote sul ranking Uefa dell’Italia. Nel coefficiente club per paesi, con la qualificazione del Tottenham e del Liverpool, l’Inghilterra ha fatto un balzo in avanti al secondo posto e allunga a 72,034, lasciando l’Italia a 70,725. Ma attenzione alla Germania, che grazie al Schalke 04, al Bayern Monaco e al Borussia Dortmund, è volata a 66,784. Si aspettano ora gli esiti delle partite di Europa League di Lazio e Milan domani sera. I biancocelesti sono già qualificati ai sedicesimi, ma ora è momento di tifare Milan per il bene del nostro ranking.