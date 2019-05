Il difensore dell’Inter torna a parlare di sé dopo il rinnovo: «Ci sono giorni in cui non giocando ti trovi più in difficoltà a livello motivazionale»

Ranocchia rinnova il suo contratto con i nerazzurri e spera in un futuro migliore con l’Inter. Oggi, ai microfoni di Sky Sport: «L’Inter è sempre stata una famiglia, ho sempre cercato di dare tutto quello che potevo per questa società».

Non sempre è stata facile a Milan, per Andrea Ranocchia. Ora è arrivato il momento di voltare pagina secondo il difensore: «Non è stato tanto difficile trovare un accordo per proseguire questa storia insieme: mi rende orgoglioso del lavoro che ho fatto negli anni in campo e fuori. Ci sono giorni in cui non giocando ti trovi più in difficoltà a livello motivazionale, ma sono arrivato a un punto della mia vita nel quale cerco di apprezzare ogni singolo momento in cui vivo il campo e gioco a calcio che è la mia passione e la mia priorità. Ho fatto un cambio mentale su come approcciare alla giornata e alla partita».

Infine, chiosa sulle ambizioni del club: «L’Inter deve tornare a lottare per i titoli. Ci manca la continuità di risultati con le squadre di bassa classifica, sono quelli i punti che ci sono mancati in questi anni. Dobbiamo migliorare l’approccio alla partita. Il distacco dalla Juve è ancora enorme »