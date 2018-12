Sarà Rapid Vienna-Inter ai sedicesimi di finale di Europa League. Ecco le date delle due sfide e le ultimissime notizie

L’Inter è stata eliminata dalla Champions League a causa della differenza reti, è arrivata terza nel proprio girone e riparte dall’Europa League. I nerazzurri hanno la forza per poter arrivare in fondo alla competizione, come sottolineato dal vicepresidente Javier Zanetti, e il primo ostacolo è il Rapid Vienna. La formazione austriaca, ottava in campionato e reduce da un momento non particolarmente brillante, affronterà i nerazzurri dopo il secondo posto nel girone. Rapid Vienna-Inter si giocherà il prossimo 14 febbraio. Trasferta a Vienna dunque per gli ‘innamorati’ nerazzurri, in vista della gara d’andata dei sedicesimi di finale. La sfida di ritorno si giocherà a San Siro una settimana più tardi, quindi il 21 febbraio.