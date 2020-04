Rapinoe: «Fifa? Non abbiamo lo stesso rispetto che hanno gli uomini»

Megan Rapinoe, calciatrice statunitense, ha parlato della situazione del calcio e delle decisioni della Fifa

Sulle pagine di Marca è intervenuta Megan Rapinoe, calciatrice statunitense. Le sue parole sul calcio femminile e sulla situazione attuale.

«Il 2019 è stato un anno incredibile per il calcio femminile. Mi dispiace per quelli che si sono accorti del calcio femminile solo in questo momento. Arrivano un po’ tardi, ma li perdoniamo. Durante il Mondiale lo spettacolo è stato incredibile, adesso dobbiamo passare allo step successivo. La FIFA? Non sentiamo di avere lo stesso rispetto che hanno gli uomini da parte della FIFA. È ora di fare un passo in avanti verso l’uguaglianza. Abbiamo dimostrato di poter offrire un bello spettacolo, ora è il momento che le istituzioni facciano qualcosa per noi».