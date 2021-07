Raspadori, il fratello: «Ha realizzato il sogno che era anche il mio. Il Sassuolo venne per me...»

Il fratello di Giacomo Raspadori ha parlato del successo all’Europeo dell’attaccante azzurro e del Sassuolo

Enrico Raspadori, fratello di Giacomo che ha giocato anche nella Primavera del Sassuolo, in una intervista al Corriere di Bologna ha parlato del successo all’Europeo dell’attaccante neroverde.

«Fa strano vedere mio fratello in azzurro, ogni tanto ci penso: in famiglia rimaniamo come siamo sempre stati, ma allo stesso tempo un po’ di effetto lo fa. Giacomo ha realizzato il sogno che era anche il mio. É come se lo avessi realizzato io: sono il suo primo tifoso e lo resterò sempre. A volte la battuta sul fatto che fossero venuti per me e non per lui gliel’ho fatta, ma so bene che Giacomo è nato per fare questo: si vedeva fin da piccolo che aveva qualcosa in più degli altri, qualcosa di diverso».