Romania, Radu soddisfatto: «Abbiamo fatto la storia. Sul futuro…» – VIDEO

Ionut Radu non può che essere soddisfatto per il percorso fatto dalla sua Romania nell’Europeo Under 21

Grande protagonista dell’Europeo Under 21 con alcune ottime parate, Ionut Radu si ferma in zona mista alla fine del match contro la Germania per commentare la partita e il suo futuro in bilico tra l’Inter e il Genoa. Le sue parole.

EUROPEO – «Sono soddisfatto per quello che abbiamo fatto, era il nostro sogno arrivare alle Olimpiadi. C’è rammarico per la sfida con la Germania, sarebbe stato bello arrivare in finale. Abbiamo fatto la storia? Sì, l’abbiamo fatta, ma noi viviamo il presente e la storia è nel passato».

FUTURO – «Dobbiamo decidere insieme al mio procuratore, vedremo»