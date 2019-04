Ravanelli, dolci ricordi: «Questa Juve è forte come la mia campione contro l’Ajax»

Fabrizio Ravanelli, dolci ricordi: «Questa Juve è forte come la mia, campione d’Europa contro l’Ajax nel 1996»

Dici Ajax-Juve e ripensi, inevitabilmente, alla finale di Coppa dei Campioni 1996. Quella vinta dai bianconeri all’Olimpico di Roma ai calci di rigore, quella dell’1-1 a fine supplementari con la rete quasi impossibile – dalla linea di fondo – realizzata da Fabrizio Ravanelli. «Un’emozione tatuata nel cuore, ancora oggi rivedendo quel gol c’è grande commozione – le parole di Penna Bianca rilasciate a Radio Bianconera -. Se ci ripenso è fantastico aver fatto parte di quella Juve, una delle più forti della storia».

Proprio come quella attuale, in fin dei conti. «Sì, ci sono molte similitudini con quella di oggi. Che gioca bene e con cattiveria, non sono d’accordo con chi dice che si esprima male in campo. Il lavoro di Allegri è come sempre incredibile, nella speranza che qualche infortunio di troppo non comprometta percorso svolto finora. Senza Chiellini la squadra perde tantissimo, è il più forte di tutti in fase difensiva. E CR7 può dare molto, non solo in campo ma anche a livello mentale».