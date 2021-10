Falcao stende il Barcellona e si emoziona: «Una cosa mai vista prima...»

Radamel Falcao è stato il match winner del Rayo Vallecano contro il Barcellona e a fine partita ha dedicato la vittoria ai tifosi

Radamel Falcao è stato il match winner del Rayo Vallacano nella vittoria per 1-0 contro il Barcellona che ha portato poi all’esonero di Koeman in blaugrana. Al termine della partita, ai microfoni di Movistar, l’attaccante colombiano si è emozionato dedicando la vittoria ai tifosi.

COSA MAI VISTA – «Siamo felici ed emozionati. Vedere le persone divertirsi, questo è ciò che cerchiamo. Vogliamo che le persone siano entusiaste del nostro lavoro. Con Trejo parliamo continuamente di come muoverci in campo. Sapevo che aveva già la giocata in testa, e anche lui sapeva benissimo dove e come mettere il pallone per permettermi di tagliare, liberarmi del difensore e trovare il gol. Questa vittoria ha un significato molto importante, ne siamo assolutamente orgogliosi anche perché tutta la squadra desiderava regalare qualcosa di mai visto prima ai tifosi. Questa è la dimostrazione che lavorando duro tutto è possibile».