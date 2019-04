Gravina sul razzismo: «Si valutino esclusioni e denunce penali»

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato rispetto agli spiacevoli episodi di Cagliari: «Necessarie sanzioni»

Ha parlato il presidente della FIGC Gabriele Gravina, riguardo agli spiacevoli episodi razzisti verificatosi durante Cagliari–Juventus nei confronti del giovane attaccante bianconero Moise Kean.

Durante la consegna del Premio Bearzot a Roberto Mancini, il presidente ha dichiarato in un’intervista: «La mia posizione non è cambiata, ci sono delle norme che prevedono in maniera chiara le procedure da applicare. Forse bisogna anche cominciare, visto che si tratta di qualche caso isolato, ad individuare i responsabili e applicare le sanzioni previste, fino all’esclusione e alle denunce penali».

Qualche parola anche sulle dichiarazioni post partita del presidente del Cagliari Tommaso Giulini: «Parole incaute? No, io rispetto le posizioni degli altri, ognuno può dire quello che ritiene opportuno».