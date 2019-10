Razzismo, Gomis: «Come sconfiggerlo? Basta prendere delle decisioni»

Razzismo, l’ex portiere della Spal Gomis parla della piaga che sta affliggendo gli stadi italiani ed europei: ecco le sue parole

Alfred Gomis, ex portiere della Spal, è di nazionalità senegalese ma è cresciuto calcisticamente in Italia. L’estremo difensore, classe 1993, è passato quest’estate al Digione, club francese.

Intervistato da Il Corriere dello Sport, ha così parlato del razzismo: «Tutti gli spogliatoi in Francia sono più internazionali che in Italia: così è facile integrarsi. Io non sono mai stato insultato, ma leggere certe cose ferisce. Servono misure drastiche e stop alle partite, per farlo basta decidere».