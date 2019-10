Razzismo, Gravina: «I problemi non sono solo in Italia»

Razzismo, il presidente della FIGC Gabriele Gravina parla della piaga che sta affliggendo gli stadi del calcio europeo

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: «Quanto successo in questi giorni dimostra che, purtroppo, l’Italia non è comunque l’unico paese in cui esistono queste problematiche».

«Ci siamo attivati, in collaborazione con il Viminale, per giungere ad un doveroso inasprimento delle pene. Serve collaborazione per combattere questa piaga sociale, la via che stiamo cercando di seguire è quella giusta».