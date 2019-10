Razzismo, Sterling: «Mi dispiace che la Bulgaria sia rappresentata da certi idioti»

Inghilterra e Bulgaria ieri sono scese in campo per il match valido per le qualificazioni ad Euro 2020. La serata però, per larghi tratti, è stata tutto tranne che sport. Il direttore di gara ha infatti dovuto più volte sospendere la gara per i cori razzisti che i tifosi bulgari facevano dagli spalti.

Alla fine della gara Raheem Sterling ha commentato così l’accaduto sul suo profilo Twitter: «Mi dispiace che la Bulgaria sia rappresentata da certi idioti allo stadio. Comunque, 6-0 e ce ne torniamo a casa: almeno abbiamo fatto il nostro lavoro. Buon ritorno ai nostri tifosi: siete stati grandi».

Feeling sorry for Bulgaria to be represented by such idiots in their stadium. Anyway.. 6-0 and we go back home, at least we did our job. Safe travel to our fans, u guys did well 🤟🏾❤️

— Raheem Sterling (@sterling7) October 14, 2019