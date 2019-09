RB Lipsia: può essere l’anno di Nagelsmann?

Nagelsmann a Lipsia sta costruendo una squadra molto ambiziosa tatticamente. E sabato c’è il big match col Bayern

L’unica squadra a punteggio pieno in Germania è il RB Lipsia di Nagelsmann. Dopo aver fatto benissimo ad Hoffenheim, il giovane allenatore tedesco sta cercando di fare il salto di qualità, costruendo una squadra in grado di lottare per le prime posizioni.

El Leipzig de Nagelsmann es uno de los equipos mas interesantes en este arranque de temporada

Entre otras cosas por el muy aceitado funcionamiento del equipo sin balón, un equipo que presiona mucho y bien pic.twitter.com/SpfP3offv4 — Nico Pedrucci (@Takesh1Tatsum1) September 5, 2019

Come si vede nella slide sopra, è una squadra estremamente interessante e ambiziosa senza palla, che applica una pressione piuttosto avanzata. Chiude bene le soluzioni di passaggio all’avversario, che non ha sbocchi al centro ed è costretto a lanciare lungo. Da notare l’uscita aggressiva di Halsterberg (il terzino sinistro). Una fase di aggressione molto corale.