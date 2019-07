Real Atletico: Joao Felix è subito determinante per Simeone

Grande partita di Joao Felix in Real Madrid-Atletico Madrid. Il portoghese si è subito rivelato cruciale per l’attacco dei colchoneros

Nel trionfo dell’Atletico Madrid contro il Real per 7-3, Joao Felix ha mostrato le sue enormi qualità. Pur partendo in teoria come ala destra, in realtà è entrato molto dentro il campo agendo tra le linee, più in una posizione da trequartista.

Lo si è visto con chiarezza in occasione del primo gol: Morata recupera palla su Odriozola, serve bene il portoghese tra le linee, il quale premia il movimento di Diego Costa con un pregiato tocco d’esterno. Quando poi Correa è entrato al posto di Morata, Joao Felix ha agito ancora di più vicino a Diego Costa. Insomma, partita folgorante dell’ex Benfica, che ha anche trovato il gol.