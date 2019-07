Real Atletico: Simeone sta plasmando la squadra che ha in mente – FOTO

Oltre alla felicità per la vittoria, Simeone in Real Madrid-Atletico Madrid ha fatto vedere concetti tattici interessanti. Analisi

Nel trionfo in amichevole dell’Atletico Madrid contro i cugini del Real, si sono viste indicazioni interessanti per il futuro, con Simeone che ha mostrato segnali interessanti.

Questa situazione di gioco risale a quando Morata era già uscito, con Correa che ha preso il suo posto. Si forma una sorta di 2242. Da notare come Joao Felix, in teoria ala destra, sia in realtà parecchio dentro al campo. L’altezza e la spinta dei terzini consentono alle ali (Lemar e appunto Felix) di poter muoversi in spazi interni. Nelle ultime due stagioni Simeone non ha avuto due laterali che spingessero con costanza.