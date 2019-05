Real, Bale: «Se vogliono mandarmi via devono darmi 51 milioni»

Gareth Bale minaccia il Real Madrid. Pronto un braccio di ferro tra il calciatore gallese e il club spagnolo

Zidane non punta su Bale, il Real Madrid vuole mandarlo via. E’ pronto un vero e proprio braccio di ferro tra il giocatore gallese e il club spagnolo: «Non lo avrei fatto giocare neanche se avessi avuto il quarto cambio» ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa.

Pronta la replica di Bale che avrebbe detto ai microfoni di Real Estadio: «Ho altri 3 anni di contratto. Se il Real vuole mandarmi via deve pagarmi, deve darmi 17 milioni netti a stagione. Altrimenti resto qui, anche solo per giocare a golf».