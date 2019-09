L’inizio di campionato del Real Betis del nuovo allenatore Rubi è finora in chiaroscuro. Tuttavia l’impatto di Nabil Fekir è nel complesso più che buono. L’ex giocatore del Lione è stato uno dei colpi più a sorpresa dell’ultimo mercato, col francese chiamato a raccogliere la pesante eredità.

Nabil Fekir: Of the 49 players to attempt 20+ dribbles, @NabilFekir has a better dribble success rate (77.8%) than any other player in Europe's top five leagues this season

