Real Madrid, Bale sbotta: «Noi calciatori come dei robot»

Dichiarazioni forti quelle di Gareth Bale, reduce da una stagione non positiva al Real Madrid, con soltanto otto gol siglati

Gareth Bale non sta certo attraversando il periodo migliore della sua carriera. Il Real Madrid è come se l’avesse messo ai margini della squadra e adesso, il gallese, potrebbe davvero lasciare i Blancos dopo sei anni. La stagione appena conclusa non è stata all’altezza delle solite. Ventinove presenze in Liga a fronte di 8 gol. Pochi, per un giocatore del suo calibro.

Frustrato forse dalla situazione, ha lasciato delle dichiarazioni importanti e anche piuttosto forti su quanto incida il calcio nella vita di un giocatore: «È come se fossimo dei robot. Non riusciamo a decidere come organizzare il proprio calendario degli impegni. Quando si parla di squadra, siamo comandati: ci viene imposto dove andare, a che ore trovarci, che cosa e quando dobbiamo mangiare, a che ore incontrare l’allenatore, eccetera».