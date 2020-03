Real Madrid Barcellona: Benzema è decisivo nel gol di Vinicius

Vinicus ha seminato il panico in Real Madrid-Barcellona. Benzema è stato determinante però in occasione del gol

Vinicius ha fatto la differenza in Real Madrid-Barcellona. I blancos hanno attaccato soprattutto in ripartenza, con il brasiliano che ha avuto tanto campo da attaccare. Va però detto che Semedo lo ha contenuto abbastanza bene nei duelli individuali (8 tackle vinti per il terzino).

Nel gol di Vinicius il Real Madrid è stato però bravo a mandare Semedo fuori posizione. Si vede nella slide sopra. Benzema attira infatti il terzino avversario su di sé. Si crea quindi un buco alle sue spalle, che Vinicius è pronto ad attaccare. Piqué, anche preoccupato da un avversario vicino a lui, non riesce a contenerlo.