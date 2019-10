Real Madrid, brutta sconfitta col Maiorca: la squadra di Zinedine Zidane perde la vetta della classifica in Liga

Il Real Madrid perde il primato in classifica in Liga, a causa della sconfitta contro il Maiorca. La squadra di Zinedine Zidane, fortemente rimaneggiata, si arrende per mano del gol di Lago Junior.

Sconfitta che potrebbe pesare sul morale di Blancos, dato che il Real Madrid perde la vetta della classifica, restando a 18 punti, uno in meno dei rivali storici del Barcellona.