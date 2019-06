Dopo l’acquisto di Jovic, quale è il futuro di Karim Benzema al Real Madrid? Scopriamo se possono convivere in attacco

L’ultima annata è stata disastrosa per il Real Madrid ma eccezionale per Karim Benzema. Il francese ha realizzato la bellezza di 21 reti e 6 assist. Con l’acquisto di Luka Jovic, in molti vedono la figura dell’ex Lione a rischio.

In realtà, Benzema ha dimostrato di sapersi esaltare con un “nove” vicino a lui: i suoi movimenti a defilarsi consentivano a Ronaldo di stringersi verso il centro dell’attacco. Oltre all’intelligenza tattica, ha pure spiccate doti nella rifinitura. Può quindi fare benissimo con Jovic vicino.