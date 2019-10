Real Madrid, dalla Spagna nessun dubbio: Haland nel mirino

Real Madrid, dalla Spagna sono sicuro. Haland del Salisburgo nel mirino dei Blancos per la prossima sessione di mercato

Una tripletta per convincere il Real Madrid. È la storia di Erling Haland, che con i tre gol realizzati in Champions League con la maglia del Salisburgo ha attirato le attenzioni delle Merengues.

Dalla Spagna non hanno dubbi: secondo As, il norvegese è il prossimo obiettivo per i Blancos, desiderosi di proseguire la strada della linea verde dopo gli acquisti di giovani di prospettiva come Vinicius e Rodrygo.