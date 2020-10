Real Madrid, Hazard avvisa l’Inter: gol incredibile all’Huesca – VIDEO

Eden Hazard ha segnato un bellissimo gol contro l’Huesca

Rientro in campo spettacolare per Eden Hazard. Il calciatore belga, tornato dopo un infortunio, è stato mandato in campo dal 1′ nella partita del Real Madrid contro l’Huesca e ha festeggiato il ritorno con un gol fantastico.

Mancino dalla distanza che si infila alle spalle del portiere avversario. Hazard avvisa così l’Inter, prossimo avversario in Champions League.