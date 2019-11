Real Madrid, Hazard confessa: «Sono arrivato in sovrappeso, ma…»

Real Madrid, arriva la confessione di Hazard: «Io in sovrappeso? È vero, ma quando sono in ferie, sono in ferie»

Quando quest’estate ha indossato per la prima volta la maglia del Real Madrid, Eden Hazard non è sembrato proprio in forma smagliante. Mesi dopo, lo stesso giocatore, ha confessato ai microfoni de L’Equipe:

«Io sovrappeso? Non lo nascondo. Quando sono in ferie, sono in ferie. Sono una persona che prende peso facilmente. Quando avevo 18 anni pesavo 72 kg. Poi ho guadagnato massa muscolare fino a 75 kg. Nei giorni peggiori arrivo a 77 kg ma quest’estate sono arrivato a 80. Ho perso tutto in dieci giorni».