Eden Hazard, nuovo acquisto del Real Madrid, ha parlato del suo approdo al Bernabeu e degli obiettivi dei Blancos

Prime parole da giocare del Real Madrid per Eden Hazard. Il giocatore dei Blancos, colpo di mercato più caro in questa sessione, almeno fino a questo momento, ha parlato del suo approdo al Bernabeu.

«Quando giochi in un club come il Real Madrid tutti ti chiedono di vincere dei trofei. Per te, per la squadra, per i tifosi e per tutto il mondo». Focus ben chiaro per il folletto belga.